Roma, furto da 30mila euro: arrestata banda di georgiani

Un colpo da 30mila euro. Gioielli e preziosi il bottino.

ROMA – Un bottino frutto di un raid avvenuto nella zona di Testaccio. A entrare in azione tre persone – tutti georgiani, rispettivamente di 33, 41 e 48 anni, senza dimora e con precedenti – che sono stati arrestati.

Movimenti sospetti. Un via vai all’altezza di un condominio di via Ginori l’altra mattina che ha messo più di un dubbio ai residenti della zona, che hanno così allertato i carabinieri. I militari, una volta giunti sul posto, hanno notato uno dei tre, che fungeva da palo e che, allo stesso tempo, cercava di fare allertare i connazionali. Gli altri due, alla vista del personale dell’Arma, sono scappati. Con loro avevano una borsa. Una di quelle, per intendersi, utilizzate dai rider per le consegne di cibo a domicilio.

L’inseguimento a piedi

A quel punto è iniziato un inseguimento a piedi, che non è durato molto. La coppia, una volta perquisita, è stata trovata con il maltolto. La refurtiva, di valore, è stata asportata da una abitazione posta al quarto piano dello stabile. Nel borsone, inoltre, c’erano anche gli attrezzi da scasso. La proprietaria dell’immobile, che non era presente perché si trovava al lavoro, è stata rintracciata e ha sporto regolare denunci. I Carabinieri le hanno riconsegnato gli averi recuperati.

Arrestata banda di georgiani

I tre sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nelle aule del tribunale di Roma, dove gli arresti sono stati convalidati. Per la banda è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

