Martellate in testa alla ex, fermato marocchino

MILANO, 12 FEB – Un corriere l’ha vista sanguinante chiedere aiuto dalla finestra di casa a Roncoferraro (Mantova). L’uomo ha chiamato l’ambulanza e in ospedale è emerso che il suo ex compagno l’aveva colpita alla testa con una decina di martellate causandole gravi lesioni alla testa.

La donna è ricoverata in ospedale e al momento risulta ancora in pericolo di vita dopo un intervento chirurgico d’urgenza. Vittima una donna di 38 anni originaria del Marocco ma residente da tempo nel Mantovano con suoi due figli di 11 e 9 anni. L’uomo, connazionale di 40 anni, è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio. (ANSA)