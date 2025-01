Fondazione Musk: 3 milioni per la cultura dell’antica Roma

L’iniziativa è volta a preservare e promuovere la cultura greco-romana, fondamento della civiltà occidentale

La Fondazione Musk stanzia tre milioni di dollari per la cultura dell’antica Roma: un milione per sostenere progetti archeologici e di conservazione del patrimonio culturale romano con una convenzione con l’American Institute for Roman Culture che li distribuirà a studenti, ricercatori, archeologi, storici e restauratori; due milioni per finanziare una ricerca il cui obiettivo è svelare il significato di antichi documenti risalenti al 79 dopo Cristo, anno della storica eruzione del Vesuvio assegnati alla organizzazione Vesuvius Challenge.

Lo rende noto Andrea Stroppa, collaboratore in Italia di Elon Musk, spiegando come queste due iniziative “riflettono la visione di Elon Musk di preservare, proteggere e promuovere la cultura e la storia romana, offrendo risorse concrete a ricercatori, educatori, studenti, archeologi, restauratori e storici”.

L’American Institute for Roman Culture (Airc) e la sua piattaforma educativa di punta, Ancient Rome Live – si legge in una nota – “sono orgogliosi di annunciare l’assegnazione di una sovvenzione di 1.000.000 di dollari da parte della Musk Foundation nell’ambito dell’iniziativa Expandere Conscientiae Lumen.

Questa sovvenzione trasformativa rafforza la missione di Ancient Rome Live: favorire la comprensione e l’apprezzamento globale del mondo romano antico attraverso l’educazione, la ricerca e l’innovazione”.

Nell’ambito di questa sovvenzione, l’Airc lancia un bando aperto per finanziare progetti archeologici e di conservazione del patrimonio culturale innovativi. I progetti idonei dovranno dimostrare innovazione, sostenibilità e risultati misurabili. Tutti i dettagli su come presentare le candidature sul sito https://ancientromelive.org/ecl/. La scadenza per la candidatura è 31 marzo 2025.

“Ispirata alla visione di Elon Musk di ‘estendere la luce della coscienza alle stelle’ – si legge ancora – l’iniziativa Expandere Conscientiae Lumen supporta progetti innovativi volti a preservare e promuovere la cultura greco-romana, fondamento della civiltà occidentale. Questo finanziamento permetterà ad Ancient Rome Live di avanzare nella ricerca archeologica, nelle iniziative per il patrimonio culturale e nel coinvolgimento del pubblico a livello globale”. “Questa sovvenzione rappresenta un momento cruciale per Ancient Rome Live,” ha dichiarato Darius Arya, ceo dell’Airc: “Siamo profondamente onorati del riconoscimento del nostro lavoro da parte della Musk Foundation.

Questi fondi permetteranno a una nuova generazione di ricercatori e istituzioni di avere un impatto significativo nello studio e nella conservazione del mondo antico.

Lanciato dall’Airc, Ancient Rome Live (ancientromelive.org) è una piattaforma educativa di primo livello dedicata a rendere il mondo romano antico accessibile a un pubblico globale. Con risorse estese per professionisti, educatori ed appassionati, la piattaforma colma il divario tra ricerca d’avanguardia e coinvolgimento pubblico. Fondato nel 2002, l’Airc è un’organizzazione no-profitdedicata a preservare e promuovere l’eredità dell’antica Roma attraverso educazione, conservazione e divulgazione. Negli ultimi due decenni, l’Airc ha guidato scavi archeologici di grande impatto, sviluppato programmi educativi innovativi come Ancient Rome Live e stretto collaborazioni con istituzioni globali per promuovere iniziative per il patrimonio culturale. ANSA