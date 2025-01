Piano Mattei, CdP: accordo con Arabia per cofinanziare sviluppo sostenibile in Africa

ROMA, 26 GEN – Il gruppo Cassa depositi e prestiti ha siglato, nell’ambito della missione del governo italiano in Arabia Saudita alla quale era presente con una delegazione guidata dall’amministratore delegato Dario Scannapieco, due protocolli d’intesa con Saudi Fund for Development e Acwa Power. I due accordi, spiega una nota, saranno finalizzati a rafforzare la collaborazione su progetti in ambito energetico e infrastrutturale prevalentemente nel continente africano, in linea con il Piano Mattei.

In particolare, il MoU siglato con il Saudi Fund for Development è volto ad avviare una collaborazione per identificare opportunità di co-finanziamento su progettualità ad elevato impatto di sviluppo sostenibile, mentre l’accordo siglato con ACWA Power mira ad approfondire la cooperazione in iniziative nei settori dell’energia rinnovabile, della desalinizzazione dell’acqua e dell’idrogeno verde. (ANSA)