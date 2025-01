Trump presidente, Zampa (Pd): “povera America, poveracci”

“Povera America. Da studentessa universitaria molto appassionata di storia americana non avrei mai pensato che tornasse indietro a epoche culturali buie e pericolose. Poveracci, se la dovranno vedere con l’uomo che pensa di essere stato salvato da Dio. È in buona compagnia”.

Lo scrive su X Sandra Zampa, senatrice Pd.

“Poveracci” quelli come Lei che non rispettano i voti espressi dagli elettori Americani. Per voi DEMocratici la DEMocrazia è solo quando vince chi dite voi. Non siete normali dai!🤮

— Simona 🇮🇹❤💜💙 (@Simona45104788) January 20, 2025