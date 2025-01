Von der Leyen: ‘finora 134 miliardi per Kiev, altri in arrivo’

”Oggi consegniamo all’Ucraina tre miliardi di euro, il primo pagamento della parte garantita dall’Ue del prestito del G7, dando all’Ucraina la forza finanziaria per continuare a lottare per la propria libertà e per prevalere”.

Lo annuncia la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

“L’Europa ha fornito quasi 134 miliardi di euro di sostegno all’Ucraina e altri ne arriveranno, proprio come la coraggiosa resistenza ucraina, il nostro sostegno sarà costante”, ha aggiunto in un post su X von der Leyen. ANSA