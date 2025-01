Ucraina, Zelensky si ricandiderà alle prossime presidenziali

Volodymyr Zelensky si presenterà alle elezioni presidenziali a condizioni che l’ex Capo di stato maggiore Valerii Zaluzhnyi non presenti una propria candidatura: è quanto riporta la stampa ucraina.

Le forze russe hanno attaccato l’Ucraina nella notte con 64 droni, 41 dei quali sono stati abbattuti, mentre 18 droni-esca sono caduti in aree aperte: lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev. I velivoli senza pilota distrutti sono stati intercettati nelle regioni di Poltava, Sumy, Kharkiv, Cherkasy, Chernihiv, Zhytomyr, Dnipro, Mykolaiv e Kirovohrad. Inoltre, tre droni-esca si sono diretti verso la Russia e uno verso la Bielorussia.

L’amministrazione Biden è pronta ad annunciare un ultimo, massiccio pacchetto di aiuti per le armi all’Ucraina nell’ambito della visita del segretario alla difesa Lloyd Austin in Germania giovedì per incontrare i rappresentanti di circa 50 nazioni partner del gruppo di contatto per l’Ucraina. Lo scrive l’agenzia Ap sul suo sito, citando due alti funzionari della Difesa. tgcom24.mediaset.it