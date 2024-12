Biden, altri 6 miliardi di dollari a Kiev

Negli Stati Uniti l’amministrazione uscente di Joe Biden ha annunciato quasi 6 miliardi di dollari in aiuti militari e di bilancio per l’Ucraina, a poche settimane dall’insediamento di Donald Trump come nuovo presidente. Il pacchetto include droni, munizioni per sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (Himars), missili a guida ottica, sistemi di armi anticarro, munizioni aria-terra e pezzi di ricambio.

Musk contro Zelensky dopo nuovi aiuti Usa: “E’ un campione di furti”

Il nuovo stanziamento di circa 2,5 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza per l’Ucraina annunciato dal presidente americano Joe Biden scatena il dibattito su X ed Elon Musk, notoriamente contrario al prosieguo dei finanziamenti a Kiev, interviene a gamba tesa. Rispondendo al commento di un utente secondo cui il presidente ucraino “ha davvero messo a segno uno dei più grandi furti di denaro di tutti i tempi” il proprietario di X risponde: “Campione di tutti i tempi”, in approvazione al post.

tgcom24.mediaset.it