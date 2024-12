Ex vicepresidente Pfizer: “Vaccini anti Covid progettati per uccidere e ridurre la fertilità”

Di Robin de Boer, ninefornews.nl

In Gran Bretagna, nell’ottobre dello scorso anno, l’allora deputato Andrew Bridgen era stato finalmente autorizzato a parlare in Parlamento del tasso di mortalità alle stelle, dopo mesi di insistenze. L’aula era in gran parte vuota. Dopo il dibattito, Bridgen si era rivolto alla folla presente fuori da Westminster.

Erano presenti anche l’ex vicepresidente di Pfizer Mike Yeadon e Fiona Hine. Dopo il dibattito sull’eccesso di mortalità, Yeadon aveva detto alla folla che i vaccini mRNA-COVID erano stati deliberatamente progettati per danneggiare e uccidere le persone. E per ridurre la fertilità. https://comedonchisciotte.org

L’ex deputato olandese Henk Krol ha pubblicato due giorni fa su X l’estratto video, che sta avendo grande diffusione.

(NOTA di ImolaOggi: gli artefici del depopolamento, i loro complici ed alcuni noti siti di disinformazione vaccinale considerano Mike Yeadon poco attendibile soltanto perchè ha lasciato la Pfizer nel 2011).