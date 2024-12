Capo Oms nello scalo di Sanaa bombardato da Israele

ROMA, 26 DIC – Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, era all’aeroporto di Sanaa quando Israele ha lanciato un attacco aereo sullo scalo yemenita. “Mentre stavamo per imbarcarci sul nostro volo da Sanaa, circa due ore fa, l’aeroporto è stato bombardato. Uno dei membri dell’equipaggio del nostro aereo è rimasto ferito. Almeno due persone sarebbero morte.

La torre di controllo, la sala partenze, a pochi metri da dove ci trovavamo, e la pista sono state danneggiate”, ha scritto Tedros su X aggiungendo di dover aspettare che i danni vengano riparati prima di poter ripartire. “Io e i miei colleghi di Onu e Oms siamo al sicuro”. (ANSA)

Our mission to negotiate the release of @UN staff detainees and to assess the health and humanitarian situation in #Yemen concluded today. We continue to call for the detainees’ immediate release.

As we were about to board our flight from Sana’a, about two hours ago, the airport… pic.twitter.com/riZayWHkvf

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 26, 2024