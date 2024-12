Zelensky: “Non abbiamo le forze per riprendere Crimea e Donbass”

L’Ucraina attualmente non ha forze sufficienti per riconquistare il Donbass e la Crimea con mezzi militari, pertanto conta sulla diplomazia e sulla pressione su Vladimir Putin. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Le Parisien ripresa dai media ucraini. “Di fatto, questi territori sono ora controllati dai russi. Non abbiamo la forza per riconquistarli. Possiamo contare solo sulla pressione diplomatica della comunità internazionale per costringere Putin a sedersi al tavolo delle trattative”, ha detto.

“Nessuno ha il diritto di negoziare con Putin senza Kiev”

“Nessun leader ha il diritto di negoziare con il dittatore russo Vladimir Putin senza Kiev, poiché l’Ucraina è la vittima di questa guerra”. Lo afferma Volodymyr Zelensky in una conversazione online con Le Parisien, ripresa dai media ucraini. “Insisto sul fatto – ha detto il leader ucraino – che nessun leader al mondo ha il diritto di negoziare con Putin senza l’Ucraina. Non abbiamo mai delegato questo mandato a nessuno. Siamo vittime. Sarebbe ingiusto se tutti cominciassero a dire come dovrebbe vivere il Paese. I francesi in Francia, gli italiani in Italia o gli americani negli Stati Uniti sanno cosa vogliono per se stessi. E lo sanno anche gli ucraini”. tgcom24.mediaset.it