Malore in campo per il tennista turco Celikbilek: emorragia cerebrale

Il tennista turco Altug Celikbilek si è sentito male a causa di un’emorragia cerebrale durante la semifinale contro il connazionale Yanki Erel, durante il torneo M15 Monastir A60 in Tunisia. Classe ’96, Celikbilek si è improvvisamente accasciato al suolo ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale per essere operato. L’intervento sembra riuscito ma sarà necessario aspettare il risveglio per valutare eventuali danni cerebrali.

La Federazione tennistica turca, con un comunicato, ha commentato: “Lo stato di salute del nostro atleta Altug Celikbilek è attentamente monitorato dalla Federazione e dall’Ambasciata tunisina. Tutto il supporto necessario sarà fornito all’atleta e alla sua famiglia. Gli auguriamo una pronta guarigione”.

Altug Celikbilek ha 28 anni e, al massimo, ha raggiunto la posizione numero 154 del circuito Atp. Nonostante quanto successo, il torneo tunisino è proseguito con la finale vinta proprio dal suo avversario Erel contro l’azzurro Luca Potenza.

