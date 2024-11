Roma, borseggi su metro e bus: 17 arresti. 16 sono stranieri

Su metro e bus quindi la sicurezza non è in mano solo a youtuber e personaggi in cerca di like e di gloria. Proseguono infatti senza sosta i servizi antiborseggio dei carabinieri del comando provinciale di Roma, con un’attenzione particolare alle linee della metropolitana e alla stazione Termini, uno dei principali hub ferroviari della Capitale. Grazie a un’azione coordinata con la procura della Repubblica di Roma, sono state arrestate 17 persone, accusate di furto aggravato. Gli oggetti sottratti, tra cui smartphone, bagagli e portafogli contenenti denaro, sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari, per lo più turisti.

I principali interventi

Le attività dei carabinieri hanno coperto diverse aree della città, con episodi emblematici di prontezza e organizzazione. Tra i casi più rilevanti:

Fermata Metro Castro Pretorio – Una 39enne bosniaca, con precedenti e senza fissa dimora, è stata bloccata da un carabiniere in borghese dopo aver sottratto un portafoglio contenente 1.000 euro a una turista turca. L’arresto è avvenuto con l’aiuto di una pattuglia intervenuta sul posto.

Piazza San Martino – Un 24enne francese, senza fissa dimora, è stato arrestato dopo aver rubato la borsa di una turista tedesca che si trovava al tavolo di un bar.

Linea Autobus 40 – Un italiano di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver rubato un iPhone 14 a un turista tedesco. Anche in questo caso, il dispositivo è stato recuperato.

Autobus Atac linea H – Due cittadini ucraini di 46 e 56 anni sono stati arrestati mentre tentavano di sottrarre uno smartphone a una donna bulgara.

Autostazione “Tibus” – Un tunisino di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato seguito e bloccato dopo aver rubato un trolley a un viaggiatore.

Stazione Metro Ottaviano – Tre cittadini romeni, tutti con precedenti, sono stati arrestati per aver sottratto un portafoglio a una turista vietnamita.

Via della Maddalena – Due giovani romeni sono stati sorpresi a rubare il telefono di una ragazza poggiato su un tavolo all’esterno di un ristorante.

Corso Rinascimento – Due donne bosniache, già note alle autorità, sono state bloccate mentre sottraevano un portafoglio dallo zaino di una turista inglese.

Via Vittorio Veneto – Quattro cittadini romeni, tre uomini e una donna, sono stati arrestati dopo un pedinamento. Sono stati colti sul fatto mentre rubavano il portafoglio a una turista.

In tutti i casi, le vittime hanno formalizzato la denuncia e gli oggetti rubati sono stati restituiti. Gli arresti sono stati convalidati.

