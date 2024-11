Questi sarebbero “studenti”?

Centinaia di studenti hanno manifestato per il No Meloni Day a Torino. Si registrano tensioni durante il corteo degli studenti scesi in piazza contro le politiche del governo. Contatti tra i ragazzi e il cordone di sicurezza delle forze dell’ordine ci sono stati davanti alla Prefettura, in piazza Castello.

Alcuni manifestanti sono stati respinti mentre tentavano di raggiungere il portone dell’edificio della Prefettura. Il corteo si e’ poi spostato prima davanti al rettorato e poi davanti alla sede Rai dove gli studenti hanno colpito con aste di bandiere i mezzi della polizia.

Un furgone dei reparti mobili della polizia e’ stato danneggiato, davanti alla sede Rai di via Verdi. Sono stati strappati via i fari e i parafanghi. I manifestanti, dopo i tafferugli con la polizia, hanno raggiunto la Mole Antonelliana, simbolo della citta’ e sede del Museo del Cinema. Qui hanno sfilato la bandiera italiana esposta all’ingresso e hanno messo quella palestinese. VIDEO ANSA