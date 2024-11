Capotreno preso a pugni da “richiedente asilo” senza biglietto

Ancora un episodio di violenza a bordo di un treno. Questa volta è accaduto nell’aretino

La vittima è un capotreno in servizio su un convoglio della società Tft, sulla linea ferroviaria Arezzo-Stia, aggredito nella prima serata di sabato da un passeggero senza biglietto.

L’aggressore, un cittadino straniero richiedente asilo poco più che trentenne, ha prima colpito l’addetto con un pugno e poi, per sottrarsi ulteriormente al controllo, ha utilizzato uno spray al peperoncino. Prima di fuggire, scendendo alla stazione di Subbiano-Santa Mama, l’uomo si è scagliato anche contro un macchinista intervenuto per prestare soccorso al collega, che dopo l’intervento dei carabinieri è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Bibbiena dove gli sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in tre giorni.

Partendo dalla denuncia del capotreno ed a seguito delle indagini svolte dagli investigatori dell’Arma, l’autore dell’aggressione ieri è stato identificato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo per violenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e lesioni personali. […]

www.ilgiornale.it