Infermiera muore dopo il vaccino contro l’obesità

Un’infermiera di 58 anni è morta per insufficenza multiorgano, shock settico e pancreatite, dopo aver assunto due iniezioni di tirzepadite, un farmaco per perdere peso. Si tratta di un vaccino contro l’obesità. Ha assunto regolarmente il farmaco per due settimane prima di perdere la vita. Il primo sintomo, arrivato dopo pochi giorni, è stato un forte dolore allo stomaco, la donna ha subito raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale in cui lavorava. È morta accanto a sua nipote.

La storia

Susan McGowan, 58 anni, del Lanarkshire, è stata per più di tre decenni infermiera presso l’ospedale universitario Monklands di Airdrie, in Scozia, e ha perso la vita a causa dell’utilizzo di un farmaco per dimagire approvato dal sistema sanitario nazionale. La signora McGowan ha acquistato una prescrizione tramite una farmacia online registrata dopo aver esaminato il farmaco e aver chiesto un consulto medico.

È morta tra le braccia di sua nipote Jade Campbell, che ha parlato alla BBC: «Susan ha sempre avuto un po’ di peso in più, ma non ci sono mai stati problemi di salute. Non assumeva altri farmaci. Era sana. era una persona frizzante, generosa, davvero gentile ed era l’anima della festa: una personalità enorme. Dicevano che aveva la risata più grande dell’ospedale».

Farmaci per dimagrire

A giugno la Scozia è diventata il primo paese del Regno Unito ad approvare il farmaco, che viene definito il vaccino contro l’obesità.

Come si legge sul Daily Mail, all’inizio di quest’anno è stato rivelato che l’organismo di controllo dei medicinali ha ricevuto segnalazioni di dieci decessi collegati all’uso di iniezioni dimagranti e 7.228 segnalazioni di nausea, vomito e diarrea associati a farmaci come Wegovy e Ozempic. Secondo quanto affermato dalla rivista di settore Chemist and Druggist, la causa potrebbe essere una malattia latente o concomitante o altri farmaci che i pazienti potrebbero aver assunto al momento del decesso, ma tali eventi possono anche essere casuali.

