Malore improvviso, Cinzia muore a 47 anni

Pistoia – Un dolore atroce, una perdita improvvisa apparentemente inspiegabile. A soli 47 anni, nella notte tra mercoledì e giovedì, è morta, presumibilmente per un attacco cardiaco, Cinzia Zaccagna, storica commessa al negozio Rebus di via Atto Vannucci e compagna del titolare Alfio. Lascia una figlia di 20 anni.

Grande sconcerto tra i negozianti della Galleria Nazionale, per la grave perdita. Secondo una sommaria ricostruzione delle ultime ore della donna, Cinzia avrebbe accusato un malore nel cuore della notte, in casa. Ed è lutto anche in Valdinievole. La donna abitava infatti con la famiglia a Margine Coperta, frazione di Massa e Cozzile.

Poche parole e poi la tragedia, a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione nonostante il compagno abbia chiamato subito i soccorsi. www.lanazione.it