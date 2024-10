Aggredisce vigilante per rubare Parmigiano, arrestato romeno

MILANO – Spesa di formaggio, ma a modo suo. Un uomo di 58 anni, cittadino romeno, è stato arrestato martedì pomeriggio con l’accusa di rapina impropria dopo aver cercato di rubare 14 “forme” di Parmigiano Reggiano aggredendo poi la guardia che lo aveva scoperto.

Il suo blitz è andato in scena verso le 17.30 nel Pam di via delle Forze Armate. Dopo essere entrato nel super fingendosi un normale cliente, il 58enne ha raggiunto la corsia con il banco frigo e ha preso 14 pezzi di formaggio, che ha nascosto in una borsa di plastica.

A quel punto il ladro si è diretto verso l’uscita, chiaramente senza passare dalle casse, ma è stato fermato dal vigilante, che è però stato aggredito. L’uomo è poi stato definitivamente bloccato e arrestato dagli agenti delle volanti. Il Parmigiano è invece stato restituito al supermercato. www.milanotoday.it