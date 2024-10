Roma, schiaffeggia un passante e lo rapina: bosniaco ai domiciliari

Si trovava in via della Magliana quando è stato colpito con uno schiaffo sulla nuca per poi essere rapinato della collanina d’oro. La vittima lo ha poi rincorso. Ma ha fatto in tempo a riconoscere le fattezze del viso del malfattore, affetto da strabismo. Il bandito è stato in seguito arrestato: si tratta di un 35enne bosniaco, fermato dai poliziotti e poi sottoposto ai domiciliari.

La rapina alla Magliana

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 21 settembre. In particolare, l’uomo si trovava in zona Magliana. A un certo punto tre individui hanno avvicinato il passante. Uno di loro lo ha colpito con uno schiaffo alla nuca e poi gli ha strappato, con violenza, la collana che indossava. La vittima ha rincorso il ladro. Ciononostante, non è riuscito a raggiungerlo. Eppure, è riuscito a vederlo in faccia. I complici del malvivente, nel frattempo, avevano fatto perdere le proprie tracce.

Individuato un 35enne alla stazione

La vittima della rapina, in sede di denuncia, osservando le foto dei personaggi noti alle forze dell’ordine, ha riconosciuto il presunto autore, poiché affetto da strabismo. Gli investigatori del XI Distretto San Paolo e della sezione Volanti, a questo punto, hanno avviato le ricerche per individuare il rapinatore. E lo hanno trovato all’altezza della stazione Magliana. L’uomo, quando ha notato i poliziotti, ha cercato di allontanarsi per eludere i controlli. Ma il suo tentativo è stato vano. Dopo essere stato identificato, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, perché gravemente indiziato del reato di rapina aggravata. Fermo che è stato poi convalidato. Così, per il 35enne sono scattati gli arresti domiciliari.

www.romatoday.it – foto repertorio