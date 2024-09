Missili ucraini colpiscono in Russia a nord-ovest di Mosca

Sei missili ucraini hanno preso di mira un’unità militare russa a Toropets, Tver Oblast, a nord-ovest di Mosca, verso San Pietroburgo. Tre droni ucraini sono stati intercettati dalle difese aeree russe, ma i missili rimanenti hanno colpito i loro obiettivi, causando un grave incendio e un’esplosione in un deposito di munizioni.

Le autorità locali hanno dichiarato un’evacuazione di emergenza per proteggere la popolazione e i servizi di emergenza stanno attualmente gestendo le conseguenze dell’attacco.

