Volkswagen, impianti verso chiusura e 15mila licenziamenti in arrivo

Chiusura degli impianti, oltre 15mila dipendenti a rischio licenziamento e un potenziale accantonamento di 4,4 miliardi di euro nel quarto trimestre

Per Volkswagen è un periodo tutt’altro che florido. Come rivelano gli analisti di Jefferies e come riporta Il Sole24Ore: l’azienda è pronta a rivedere drasticamente i suoi accordi storici, mettendo fine a trent’anni di garanzie sul lavoro. La crisi è profonda, e i 10 miliardi di euro di risparmi pianificati entro il 2026 non bastano più. Volkswagen ha bisogno di ulteriori 5 miliardi per rimettersi in carreggiata, visto che il margine operativo è crollato al 2,6%, ben lontano dall’obiettivo del 6,5%.

La competitività del brand è a rischio e il mercato non perdona

La chiusura di almeno un impianto di assemblaggio e uno di componentistica in Germania è praticamente certa, ma si parla anche di altri tre stabilimenti nel mirino. Un colpo durissimo per il tessuto industriale tedesco e per i lavoratori, soprattutto perché la protezione dei posti di lavoro, garantita fino al 2029, verrà cancellata con effetto immediato.

I sindacati sono con le mani legate

Secondo Jefferies, possono scioperare solo per questioni salariali, non per bloccare le chiusure o i licenziamenti, a meno che i contratti non li proteggano. Ma questi contratti stanno per scadere. Con la fine degli accordi salariali prevista per la fine dell’anno, i lavoratori si trovano a fronteggiare un futuro incerto, senza possibilità di contrattazione sulle decisioni più critiche.

Sul fronte del Consiglio di sorveglianza, la situazione è altrettanto tesa. Composto da 20 membri, metà rappresentanti degli azionisti e metà dei lavoratori, il Consiglio è presieduto da Hans Dieter Pötsch. E sebbene i sindacati abbiano una forte rappresentanza, la loro influenza potrebbe non bastare a frenare l’onda dei tagli.

Volkswagen è a un bivio: o accelera i tagli e la ristrutturazione, o rischia di vedere il proprio impero sgretolarsi sotto il peso della competizione globale e delle sfide della transizione energetica. I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro dell’azienda e dell’intero settore automobilistico europeo. affaritaliani.it