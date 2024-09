Lite a scuola, 13enne accoltellato da coetaneo

Un 13enne è stato accoltellato alla schiena da un compagno di classe a Pompei, presso l’istituto alberghiero ‘Brescia’ in via Sacra

L’aggressione è avvenuta al termine delle lezioni. Secondo quanto trapela tutto sarebbe nato da un diverbio per una ragazzina contesa, ma sono in corso accertamenti. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Castellammare, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Indagano sul caso gli agenti del commissariato di polizia di Pompei che hanno già anche individuato e fermato l’aggressore, in attesa delle disposizioni del pm di turno presso la Procura per i minori di Napoli.

https://www.napolitoday.it