Capo della Cia: “Niente paura, Putin è solo un bullo”

Vladimir Putin? Un bullo che cerca di spaventare tutti con le sue minacce nucleari

E’ il capo della Cia, Bill Burns, a ridimensionare il peso dei proclami del presidente russo. Il numero 1 dell’agenzia, come sottolinea il Guardian, invita ai Paesi occidentali a “non farsi intimorire dalle minacce nucleari della Russia”. La comunicazione, d’altra parte, è un elemento chiave nella guerra in corso da oltre 900 giorni tra Ucraina e Russia.

“Non possiamo permetterci di farci intimidire da questo rumore di sciabole, dobbiamo esserne consapevoli” sottolinea, parlando a Londra dell’opportunità di consentire alle forze armate di Kiev di utilizzare o meno i missili anglo-francesi Storm Shadow in Russia.

L’Ucraina, come è noto, da oltre un mese ha invaso il territorio nemico nella regione di Kursk: i reparti di Kiev sarebbero in grado di lanciare missili in profondità in Russia, aprendo una nuova fase della guerra. I partner occidentali, ad oggi, non hanno dato il via libera al nuovo step. Gli Stati Uniti forniscono i missili a lungo raggio Atacms ma non autorizzano l’uso senza limiti, aggiungendo in ogni caso che le armi non sarebbero in grado di raggiungere obiettivi che Mosca ha messo al riparo da possibili attacchi.

“Gli Stati Uniti hanno fornito un enorme sostegno all’Ucraina e sono sicuro che il presidente prenderà in considerazione altri modi in cui possiamo sostenerli” anche se “nessuno di noi dovrebbe prendere alla leggera i rischi di una escalation”, dice Burns.

Nella guerra, rischia di ricoprire un ruolo sempre più centrale dell’Iran: Burns esprime la preoccupazione che l’Iran stia valutando se fornire missili balistici alla Russia. Si tratterebbe di una “drammatica escalation”. Finora Teheran ha fornito alla Russia solo droni da utilizzare in Ucraina. Adnkronos