Oms: ‘servono vaccini contro il colera’

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, scrive su X:

“L’Oms ha pubblicato nuovi dati su #cholera per il 2023:

– il numero di decessi segnalati è aumentato del 71% rispetto al 2022;

– il numero dei casi è aumentato del 13%.

La crisi globale del colera ha causato una grave carenza di vaccini contro il colera. Solo la metà della quantità necessaria è stata prodotta l’anno scorso. Invitiamo i produttori che intendono entrare nel mercato ad accelerare i loro sforzi e a rendere disponibili le dosi a prezzi accessibili.

Sebbene la vaccinazione sia uno strumento importante, l’acqua potabile, i servizi igienici e l’igiene restano le uniche soluzioni sostenibili e a lungo termine per porre fine alle epidemie di colera e prevenirne di future.”

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 5, 2024