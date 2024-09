Bologna, coltellate tra minori stranieri: gravissimo un 16enne

Coltellate fra un gruppetto di ragazzi minorenni, almeno tre, uno dei quali, 16 anni, è in condizioni gravissime.

Bologna, 5 settembre 2024 –Il fatto ieri sera in via Piave, intorno alle 22.30, quando i residenti della strada hanno iniziato a sentire urla sempre più disperate. È immediatamente scattato l’allarme di almeno venti persone che vivono nella via e che hanno allertato il 118 e le forze dell’ordine che c’erano feriti. Anche il padre di uno dei giovani coinvolti, ha avvertito le ambulanze.

Uno dei minori coinvolti, di origine straniera, è apparso subito gravissimo, tanto che sul posto sono arrivate due ambulanze e un’auto medica che lo hanno soccorso e portato in ospedale. Anche un altro giovane, di 17 anni, anche lui straniero, è rimasto ferito nella rissa ma in modo meno grave. Un altro giovane coinvolto, invece, ha rifiutato il ricovero in ospedale.

Ignote, ieri sera, le ragioni di una rissa così grave. La strada è stata transennata e chiusa al traffico per permettere i soccorsi, ma anche i rilievi delle forze dell’ordine. Sul posto, infatti, sono arrivati per i primi accertamenti e per raccogliere testimonianze su quanto accaduto, le pattuglie della polizia assieme alla scientifica.

www.ilrestodelcarlino.it