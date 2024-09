Nubifragio su Roma: strade allagate e alberi caduti

Da mezzogiorno piove in città. Una bomba d’acqua ha colpito la Capitale oggi 3 settembre

Una breve ma intensa ondata di maltempo si è abbattuta nella Capitale in mattinata. E poi ha ripreso nel pomeriggio. Acqua scrosciante che in mattinata ha investito principalmente le zone del centro e del quartiere Prati. Mentre qualche ora più tardi ha toccato maggiormente la parte Est. Diversi, quindi, i quadranti della Città eterna nella morsa del maltempo.

Alberi caduti, strade allagate

In via del Crocifisso, a un tiro di schioppo dal Vaticano, l’acqua è arrivata fino all’altezza delle portiere. Già erano giunte previsioni di un temporale. Ma è indubbio che i romani siano rimasti sorpresi. Diverse le segnalazioni giunte alla centrale operativa della Polizia locale, in particolar modo per rami caduti e alberi pericolanti. Uno dei quadranti più colpiti è quello di Prati. Diverse le richieste di intervento in via Angelo Emo, piazza Prati degli Strozzi, viale Giulio Cesare, via Anastasio II. Un albero è caduto in via Santa Maria di Galeria, all’altezza di via Boccea e in via di Valle Aurelia, all’altezza della metropolitana. Presenti sul posto i caschi bianchi e il persona del Servizio giardini.

Allagamenti a Roma, vento e pioggia Tor Bella Monaca

Vento forte e pioggia, con il passare delle ore, anche a Tor Bella Monaca: in via Paolo Ferdinando Quaglia l’immagine della pioggia sull’immondizia presente fuori dai cassonetti. Acqua scrosciante in strada, con difficoltà evidenti per i residenti per uscire. La Protezione civile ha fatto sapere di un allagamento di abitazione e garage in via Mandanici, in zona Finocchio. Grandinate anche a Centocelle e allagamenti a Piazza Re di Roma.

