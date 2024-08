Macron ha concesso la cittadinanza a Durov per meriti illustri. Per gli stessi motivi lo ha fatto arrestare

di Juan Branco – Emmanuel Macron deve spiegare il caso Pavel Durov. Come concedere, in via eccezionale e su istruzione diretta dell’Eliseo, nel 2021, un passaporto francese a uno straniero per meriti illustri resi alla nazione? E, nel 2024, questa stessa persona è stata perseguita per questi stessi fatti e minacciata di vent’anni di carcere?

Tra il 2021 e il 2024 il protocollo Telegram non è cambiato. Il comportamento delle sue squadre non è cambiato. La sua cooperazione con le autorità francesi ufficialmente non è cambiata.

Ci troviamo di fronte esattamente agli stessi fatti.

La procura, che all’indomani delle elezioni legislative ha chiesto l’apertura di un’indagine giudiziaria contro Pavel Durov, sta attuando la politica criminale decretata dal governo. Abbiamo quindi un potere esecutivo che, nel 2021, ha ritenuto che ciò che Pavel Durov stava facendo con Telegram fornisse servizi alla nazione in modo tale da giustificare la concessione di una nazionalità eccezionale;

E la cui procura, responsabile dell’attuazione della sua politica criminale, decide nel 2024 che questi stessi fatti potrebbero portarlo ad affrontare 20 anni di prigione.

Ciò solleva interrogativi estremamente seri riguardo al nostro rapporto con lo Stato di diritto.

Che cosa sta accadendo? Qual è la posta in gioco e cosa ha da nascondere l’Eliseo? A cosa sta giocando la magistratura francese e perché si lascia strumentalizzare per l’ennesima volta?

Non ci possono essere spiegazioni per ciò che sta accadendo se non quelle politiche.

Emmanuel Macron, che è forse il più grande utente di Telegram in Francia, canalizza le sue comunicazioni riservate almeno dal 2014 su questa piattaforma.

Sa che i server di Telegram ospitavano i circuiti non criptati che lui e i suoi consiglieri avevano creato, non solo per dare istruzioni a magistrati e agenti di polizia al di sopra della gerarchia sui casi più delicati (che riguardano gli oppositori, le crisi sociali più gravi come i gilet gialli, ecc.). ); organizzare il proprio movimento politico, orchestrare la fuga di informazioni coperte da segreto verso la stampa; ma anche per tutto ciò che riguarda la loro privacy.

Questo stesso presidente che si è sempre rifiutato di spiegare perché aveva concesso la cittadinanza a Pavel Durov si è sentito obbligato a parlare pubblicamente per sostenere che quanto stava accadendo non aveva nulla a che fare con la politica.

È ridicolo ed è assurdo.

Tanto più che alcuni dei reati per i quali il signor DUROV è interrogato non solo sono caduti in completa obsolescenza, ma giustificherebbero, per quanto riguarda ad esempio i reati legati ai protocolli crittografici, il perseguimento di tutti i leader della Silicon Valley (Marck Zuckerberg , Elon Musk , ecc.), che hanno implementato protocolli di crittografia sulle loro piattaforme senza formalizzare una richiesta preventiva allo Stato francese.

La nomina di un giudice istruttore all’indomani delle elezioni legislative non costituisce la minima aberrazione in queste circostanze. Questa nomina di un giudice, presumibilmente dotato di garanzie di indipendenza, sembra in realtà avere l’unico obiettivo di tentare di vestire la sposa e di avvalersi di un magistrato per legittimare questo approccio.

La situazione presenta grandi questioni di libertà, di principio, di controllo democratico sul potere esecutivo e, infine, di indipendenza del potere giudiziario.

Siamo di fronte a un potenziale scandalo statale, le cui conseguenze sono incommensurabili.

La sicurezza dello Stato è stata messa in pericolo dal comportamento di Emmanuel Macron? Gli attori stranieri hanno qualche mezzo di pressione sull’Eliseo, che avrebbe cercato di proteggersi e rispondere? La giustizia francese potrebbe essere utilizzata per porre rimedio a tutto ciò?

Il comunicato stampa visibilmente imbarazzato di Emmanuel Macron non può bastare.

È in gioco la sicurezza della Francia e dei francesi.

Abbiamo bisogno di spiegazioni. Senza indugio.

Lo scrive su X Juan Branco, avvocato e dottore in giurisprudenza.