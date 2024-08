Camaiore, 42enne trovato morto nel letto dalla madre

Camaiore (Lucca) – Quando la mamma si è accorta che non usciva dalla camera, è andata a vedere come stesse il figlio. Diego Pettinari se n’è andato così, in silenzio, a soli 42 anni. A nulla è valso l’intervento di rianimazione anche con l’uso del defibrillatore – durato oltre mezz’ora – da parte dei sanitari che ce l’hanno messa tutta per strappare alla morte quel ragazzone buono.

Diego abitava in Carignoni con la sorella e la mamma Roberta: in passato aveva avuto un impiego in cantiere ma poi le esigenze familiari (ha perso il padre da giovane) lo hanno costretto a prendersi cura degli affetti più stretti. E nonostante le difficoltà della vita non si è mai abbattuto, non era raro vederlo in centro, in qualche bar a chiacchiera o a scambiare battute visto che a Camaiore lo conoscevano tutti. Un giovane dalla vita semplice ma con una immensa profondità d’animo e una forza pazzesca. Era lui il pilastro della famiglia che, dopo aver assistito il padre infermo, si prendeva cura della mamma malata con una tenerezza infinita.

A tradirlo è stato un malore improvviso che l’ha colto durante il sonno. www.lanazione.it