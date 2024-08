Studio sulla mortalità in eccesso nel mondo nel periodo Covid 2020-2023

di Avv. Luca Campanotto – Avvocati Liberi – E’ stato pubblicato il più grande studio globale sull’eccesso di mortalità della storia, che ha confermato come l’mRNA dei vaccini Covid hanno causato la morte di 17 milioni di persone. Il bilancio è stato rivelato da un’importante indagine condotta da ricercatori canadesi, uno studio condotto dell’organizzazione no-profit canadese Correlation Research in the Public Interest e dall’Università del Quebec a Trois-Rivières.

Tra i nomi degli autori Denis Rancourt, Ph.D., professore di fisica a capo per 23 anni dell’Università di Ottawa, il presidente di Correlation Joseph Hickey, Ph.D., e Christian Linard, Ph.D., dell’Università del Québec.

Lo stesso gruppo di ricerca aveva pubblicato il mese scorso uno studio che dimostrava come il COVID19 non avesse causato alcun numero di morti in eccesso durante o dopo la pandemia, nonostante le diffuse affermazioni delle agenzie sanitarie di tutto il mondo.

Il vaccino utilizzato per contrastare il virus ha invece causato milioni di morti in eccesso a livello globale.

Lo studio è il più grande ad oggi, ha incluso un’analisi svolta su 2,7 miliardi di persone – circa il 35% della popolazione mondiale. I ricercatori hanno analizzato i dati sulla mortalità in eccesso in 125 paesi.

Lo studio copre il periodo della pandemia, a partire dalla dichiarazione pandemica dell’11 marzo 2020 da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità, e termina il 5 maggio 2023, quando l’agenzia ha dichiarato finita la pandemia.

I ricercatori hanno scoperto che la tossicità del vaccino aumentava con l’età ed il numero di dosi. Sulla base dei loro calcoli, estrapolati a livello mondiale, i ricercatori hanno stimato che i vaccini abbiano causato circa 17 milioni di decessi. Hanno notato che questa cifra conferma i risultati di altra precedente ricerca svolta su un campione di dati più piccolo.

Lo studio QUI ►►