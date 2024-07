Unhcr: 100 milioni di dollari all’Ucraina

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, ha annunciato un nuovo contributo finanziario di 100 milioni di dollari per sostenere gli sfollati e le popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina che si preparano ad affrontare il terzo inverno dall’inizio dell’invasione russa su larga scala. Grandi ha espresso l’impegno dell’ UNHCR durante le osservazioni di apertura di un incontro sulla situazione energetica a Kharkiv, presieduto dall’Amministrazione statale dell’Oblast di Kharkiv Oleh Syniehubov.

Questa è la quinta visita di Grandi in Ucraina dall’escalation della guerra nel febbraio 2022, e la terza a Kharkiv. Quest’ultima continua ad ospitare circa 200.000 sfollati interni, tra cui molti sfollati recenti dalle comunità in prima linea. […] https://unric.org