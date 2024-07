Roma, metro Spagna: turista derubato da gang di cubani

Gang di borseggiatori a lavoro alla fermata Spagna della linea A della metropolitana. Tre latinos, oramai terrore di turisti e passeggeri dell’underground romana, che dopo aver rubato una macchina fotografica a un turista sono stati bloccati dai carabinieri, con uno dei ladri scappato attraversando i binari. È accaduto nel pomeriggio di giovedì, verso le 18:00.

Sono stati i carabinieri della compagnia Roma Centro, in servizio tra i turisti, in borghese, a notare due uomini e una donna, rubare una macchina fotografica dallo zaino di un turista mentre entrava nel vagone della metro (così da rimanere sulla banchina e far partire l’ignara vittima a bordo). I militari hanno bloccato immediatamente due di essi mentre il terzo è riuscito a fuggire con la refurtiva.

Subito, uno dei carabinieri (mentre il collega tratteneva gli altri col supporto delle guardie particolari giurate della metro e di un altro carabiniere libero dal servizio sopraggiunto) ha inseguito il ladro bloccandolo sulla banchina opposta. Il ladro, dopo aver provato a disfarsi della refurtiva lanciandola sui binari, è stato poi bloccato non senza difficoltà nonostante i suoi tentativi di scappare. Recuperata la refurtiva i tre sono stati identificati in altrettanti cittadini cubani e dopo essere stati arrestati sono stati portati in caserma.

Poco dopo, un’altra pattuglia in borghese di carabinieri, in piazza di Fontana di Trevi hanno arrestato altri due cittadini cubani, un uomo e una donna, sorpresi mentre asportavano con destrezza – approfittando della folla – uno smartphone dall’interno della borsa di una turista straniera che stava fotografando il compagno che stava effettuando il rituale lancio della monetina nella fontana. Anche in questo caso il telefono è stato recuperato e i due cubani sono stati arrestati e portati via dai carabinieri. www.romatoday.it