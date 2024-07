Raid al distributore di benzina: tre stranieri accoltellati nel Milanese

Il raid mirato, che assomiglia in tutto e per tutto a una spedizione punitiva. Le coltellate sferrate con violenza. Poi la fuga, senza rubare nulla

Misteriosa aggressione nella notte tra giovedì e venerdì a Carpiano, nel Milanese, dove tre uomini sono stati feriti all’interno del distributore di benzina “Get Oil” che si trova sulla Provinciale 40. La violenza è esplosa poco dopo l’1.30. I tre, stando alle primissime informazioni finora apprese, sono stati colpiti con un’arma da taglio da un uomo che è poi scappato a bordo di una macchina, riuscendo per ora a far perdere le proprie tracce.

Pesante il bilancio: un 29enne romeno è finito in codice verde al Fatebenefratelli, un 22enne ucraino in codice giallo nello stesso ospedale mentre un 35enne, anche lui ucraino, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso del San Matteo di Pavia. L’uomo è in condizioni delicate e dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico.

Sul blitz indagano i carabinieri della compagnia di San Donato, al lavoro per ricostruire l’accaduto. L’aggressore – o gli aggressori – non ha portato via nulla ai feriti, un dettaglio che lascerebbe escludere l’ipotesi di una rapina, lasciando più spazio all’idea di una sorta di spedizione. Una mano agli investigatori potrebbe arrivare dalle telecamere di video sorveglianza che potrebbero aver ripreso qualche dettaglio utile per risalire all’uomo fuggito. www.milanotoday.it