Weber: ‘chi è contro l’UE non può rappresentare il Pe’

BRUXELLES, 09 LUG – “Chiunque sia eletto in questo Parlamento dai cittadini europei ha il diritto di lavorare come tutti gli altri e questo deve essere garantito, ma un’altra cosa sono i ruoli in cui si rappresenta questa istituzione. Coloro che vanno contro il progetto europeo come Viktor Orban, ad esempio, che ha detto che vuole smantellare il Parlamento europeo, ebbene queste persone non possono rappresentare quest’istituzione“: lo ha detto il capogruppo dei Popolari, Manfred Weber, rispondendo a una domanda sulla permanenza del cosiddetto cordone sanitario europeo al gruppo dei Patrioti nella prossima legislatura.

Nella notte c’è stata la prima intesa sulla distribuzione delle commissioni parlamentari all’Eurocamera, sulla base del metodo d’Hondt. La riunione tra i gruppi politici ha avuto luogo dopo l’ufficializzazione della nascita dei Patrioti per l’Europa. Il gruppo, stando al metodo d’Hondt, avrebbe diritto a due presidenze ma, a quanto si apprende da fonti parlamentari, è possibile che nei confronti dei sovranisti permanga il cordone sanitario che, già nella passata legislatura, li ha esclusi dalle posizioni apicali del Pe. (ANSA)