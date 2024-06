Obama sostiene Biden, “Serate di dibattito negative capitano”

NEW YORK, 28 GIU – “Serate di dibattito negative capitano, credetemi ne so qualcosa. Ma questa elezioni è ancora una scelta fra qualcuno che si è battuto per la gente ordinaria per tutta la sua vita e qualcuno che pensa solo a sé stesso. Fra qualcuno che dice la verità, che sa quello che è giusto e sbagliato e qualcuno con mente in cerca di benefici. la notte scorsa non ha cambiato questo. La posta in gioco a novembre è alta”. Lo ha detto Barack Obama in una nota a sostegno di Joe Biden dopo il deludente dibattito contro Donald Trump.

Biden

“So come fare questo lavoro. Non correrei di nuovo se non credessi di poterlo fare”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden ammettendo di sapere “di non essere giovane, per dire una cosa ovvia. Donald Trump è una minaccia”. (ANSA)

Kamala: “Biden mantiene il nostro Paese al sicuro sulla scena mondiale, incontra leader stranieri che spesso chiedono il suo consiglio. Joe Biden è un leader che combatte sempre, per il popolo della nostra nazione. Combatte, e vince, e vince.”