Orban: ‘accordo su top jobs vergognoso, elettori ingannati’

BRUXELLES, 27 GIU – “Gli elettori europei sono stati ingannati. Il Partito popolare europeo ha formato una coalizione di bugie con la sinistra e i liberali. Non sosteniamo questo accordo vergognoso!”. Lo ha scritto su X il premier ungherese, Viktor Orban.

Il premier ungherese Viktor Orban, allo stato attuale, non ha rimosso il veto sull’erogazione degli aiuti militari all’Ucraina, pari a 6,6 miliardi di euro (1,6 miliardi di rimborsi arretrati verso alcuni Stati membri e 5 miliardi di soldi freschi per il 2024). Lo riportano all’ANSA diverse fonti diplomatiche. A Budapest è stata offerta una deroga – simile a quanto ha fatto la Nato – ma, stando al consigliere di Orban, i negoziati su questo sono ancora “in corso”. Non è chiaro al momento se si potrà trovare un’intesa in extremis prima della fine del Consiglio Europeo oppure le trattative si protrarranno. ANSA

Al vero Potere il nostro voto non interessa. La UE deve andare avanti comunque e come vogliono loro , fregandosene dell’espressione del popolo