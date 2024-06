Usa, vietato il software antivirus russo Kaspersky

NEW YORK, – L’amministrazione Biden vieta l’utilizzo in Usa del popolare software antivirus russo Kaspersky. “Al termine di un’approfondita indagine, vieteremo a Kaspersky Lab e alle sue società affiliate di fornire software per la cybersicurezza e antivirus negli Stati Uniti. Non sarà più in grado di vendere il suo software e gli aggiornamenti per quello esistente”, ha detto la segretario al Commercio Gian Raimondo. (ANSA)