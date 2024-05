Neonata trovata morta tra gli scogli nel Reggino

Il corpo senza vita di una neonata di colore è stato trovato stamane tra gli scogli a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria

Il cadavere della bambina, probabilmente partorita da poco tempo, era all’interno di una busta di plastica a sua volta contenuta in uno zaino e aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, nelle vicinanze degli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia. E’ stato un pescatore a individuare lo zaino, abbandonato tra gli scogli, nella zona tra gli imbarcaderi della società di traghettamento per la Sicilia e la darsena di Pezzo.

Il corpo della piccola era avvolto in un velo dentro una busta di plastica. L’uomo ha subito avvertito la Polizia di Stato e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Villa San Giovanni e della squadra mobile di Reggio Calabria che hanno informato il magistrato di turno. Sul luogo del ritrovamento è intervenuta anche la polizia scientifica che sta eseguendo i rilievi. Sembrerebbe che lo zaino sia stato portato tra gli scogli via terra poche ore dopo il parto. Stando ai tratti somatici della neonata, la puerpera è una donna straniera. ANSA