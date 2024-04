Ilaria Salis candidata? Bonelli e Fratoianni smentiscono

Angelo Bonelli smentisce la candidatura di Ilaria Salis con Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni europee, annunciata dal quotidiano “Il Foglio”

Anche il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, nega con decisione questa ipotesi. “Leggo su Il Foglio di un piano Fratoianni per la candidatura di Ilaria Salis nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra. Non esiste nessun piano Fratoianni. Eviterei che su una persona nelle condizioni in cui si trova Ilaria Salis si scatenasse un surreale dibattito mediatico che non l’aiuta certamente”.

“Avs annuncia le sue candidature in modo trasparente senza bisogno di costruire improbabili piani segreti”, ha aggiunto Fratoianni. La 39enne italiana è attualmente detenuta in carcere a Budapest, in Ungheria.

Il legale di Salis: “Incerto l’effetto di una candidatura”

“Sono incerte le conseguenze” di un’eventuale candidatura di Ilaria Salis alle elezioni europee per quanto riguarda la sua situazione processuale. Lo ha precisato Gyorgy Magyar, l’avvocato ungherese della 39enne, spiegando che in Ungheria “l’immunità parlamentare scatta già dal momento della candidatura, ma non so come sia regolata la materia in Italia. Certo, in caso fosse eletta eurodeputata, le spetterebbe l’immunità, e la Corte ungherese per poter proseguire il processo penale a suo carico dovrebbe chiederne la sospensione. Spetterebbe allora al futuro Parlamento europeo di pronunciarsi sul caso”.

Visto che i fatti giudicati nel processo sono precedenti all’elezione, è però incerto quale sarebbe la reazione della Corte. “E cioè se, nella sua interpretazione, l’immunità sia applicabile o meno”, ha argomentato Magyar. La difesa comunque potrà sollecitare la Corte a pronunciarsi in proposito. tgcom24.mediaset.it