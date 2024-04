Muore a 27 anni per un malore. Era un giovane imprenditore

Suvereto, 11 aprile 2024 – Una morte improvvisa che ha sconvolto una comunità. Michele Martinelli, 27 anni, era un giovane imprenditore vitivinicolo di successo, alla guida con la madre Annalisa Rossi e il padre Mauro, dell’azienda Terradonnà. Ieri mattina un malore improvviso nella sua casa, e malgrado i soccorsi per Martinelli non c’è stato niente da fare.

“Il risveglio di questa mattina (ieri, ndr) ha trovato la nostra comunità sconvolta da una terribile notizia – ha scritto la sindaca Jessica Pasquini – è improvvisamente venuto a mancare Michele Martinelli, conosciuto a Suvereto nell’ambito dell’azienda vitivinicola di famiglia ’Terradonnà’, che conduceva insieme ai genitori.

A nome della comunità di Suvereto mi stringo al grande dolore della madre Annalisa e del padre Mauro. E’ difficile trovare parole quando una tragedia così grande colpisce una famiglia, spezzando una vita così giovane ancora tutta da vivere e con sogni da realizzare”.

E le condoglianze sono arrivate anche dalla presidente Cinzia Pagni a nome di tutta Cia Etruria che ha espresso “profondo cordoglio e sgomento per l’improvvisa scomparsa di Michele Martinelli che lavorava nell’azienda vitivinicola di famiglia Terradonnà, una realtà storica e conosciutissima in località Notri nel comune di Suvereto”. Nel 2019 il presidente del consiglio si congratulò col giovane produttore di vino in occasione dei riconoscimenti annuali dell’Ais, Associazione italiana sommelier. www.iltelegrafolivorno.it