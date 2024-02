La delegata Usa per la guerra

di Augusto Sinagra – La Signora Meloni Giorgia è nel pieno delle sue nuove responsabilità di Maggiordomo Capo alla Casa Bianca. Da Kiev annuncia con fiero cipiglio la conclusione dell’Accordo decennale italo-ucraino sulla sicurezza e il “pronto intervento”(?).

Il personaggione ignora che gli Accordi internazionali li approva il Parlamento con legge di autorizzazione alla ratifica al Capo dello Stato.

Nostra Signora del Torrino (già Garbatella) ha poi dichiarato che “la Russia va sconfitta militarmente anche con l’ Esercito italiano”; dunque una formale dichiarazione di guerra alla Russia! Che bello! Si torna ai bei tempi del 1941-42! Con le note conclusioni.

Ma questa ha qualcuno che la consiglia, o no? Evidentemente il personaggione ignora che lo “stato di guerra” lo dichiara il Capo dello Stato, previa deliberazione delle Camere.

Non si sa se Nostra Signora del Torrino abbia già assunto il Comando Supremo della FFAA in Campagna!

Ma il successo dell’ incontro di Kiev non è finito: attendiamo, con vivissima apprensione, dal comico ucraino l’annunciato elenco di cittadini italiani sospettati di simpatie per Putin e per la Russia, da cacciare (dall’ Italia?) o da privare del “visto” (ma per dove?…). Nonostante quel che combina la “torrinara”, qualcuno continua a sostenere che comunque è meglio lei e il suo Circo Barnum di riferimento, piuttosto che la “sinistra”, senza rendersi conto che il problema ormai non è più politico ma psichiatrico.

Prof. AUGUSTO SINAGRA