PIAZZA LIBERTA’, intervento dell’avv. Marco Della Luna

“UE ed Euro: il grande MALE che affligge l’Europa”

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Marco Della Luna – avvocato, saggista – estratto dalla puntata di domenica 28 gennaio 2024

L’euro non è una moneta, ma il simbolo di una parità fissata mediante un trattato internazionale nel cambio tra un insieme di monete. Non è una moneta perchè non ha un debito pubblico unico.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta