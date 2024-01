Orban: “siamo stati ricattati da Bruxelles”

“Abbiamo avanzato una proposta di compromesso. In cambio siamo stati ricattati da Bruxelles. Il manuale di ricatto di Brussels è stato pubblicato su @FT all’inizio di questa settimana. Il gatto è fuori dal sacco. Dimenticatevi dello stato di diritto, l’Ungheria viene ricattata per aver espresso la propria opinione sull’immigrazione, sulla guerra in Ukraina e sulla propaganda gender. Difenderemo i nostri interessi. L’Ungheria non può essere ricattata!”

Lo scrive su X Viktor Orban

We made a compromise proposal. In return, we were blackmailed by Brussels. The #Brussels blackmail manual was published in the @FT earlier this week. The cat is out of the bag. Forget about the rule of law, Hungary is blackmailed for having a it’s own opinion on #migration, the…

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 30, 2024