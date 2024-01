“Il fascismo dell’antifascismo”

PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista – estratto dalla puntata di sabato 27 gennaio 2024

Pasolini scrive: “il fascismo degli antifascisti”. In altri termini, il c.d. l’ “antifascismo” è divenuto esso stesso “fascista”, si è trasformato in una ideologia totalitaria, ossia da pensiero storico–politico si è trasformato in una vera e propria “ideologia di Stato” che ghettizza, marginalizza, schematizza la società, intendendo negare fondamento e forza a qualunque idea che osi minare la retorica di cui l’ “ideologia di Stato” si alimenta.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/