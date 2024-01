“L’Ungheria non può essere ricattata! Non ci sono abbastanza soldi al mondo per obbligarci ad accettare l’immigrazione di massa e mettere i nostri figli nelle mani degli attivisti LGBTQ. Questo è impossibile!”

Lo scrive Viktor Orban su X

#Hungary cannot be blackmailed! There is not enough money in the world to force us to accept mass #migration and to put our children in the hands of LGBTQ activists. This is impossible! pic.twitter.com/RXobNStYMy

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 19, 2024