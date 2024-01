Crosetto, lavoriamo per portare in Italia 120 bimbi di Gaza

ROMA, 15 GEN – “Solo due Paesi hanno mandato due navi” per assistere i feriti della Striscia di Gaza: “noi e la Francia. Stiamo ora pensando ad un ospedale da campo, trattiamo con l’Egitto”. La premier Giorgia Meloni “si sta occupando di 120 bambini con famiglie che verranno ospitati negli ospedali italiani per complicazioni più gravi, Noi stiamo facendo la nostra parte, altri Paesi no”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al programma ‘Cinque minuti’, in onda su Rai 1. (ANSA)