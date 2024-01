Bergoglio: “bisogna essere discreti nell’uso della terra”

L’OMS ha invitato i governi a limitare l’agricoltura in tutto il mondo con la scusa di “salvare il pianeta”.

In un intervento video, il Direttore Generale Dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus ha detto:

“I nostri sistemi alimentari sono dannosi per la salute delle persone e del pianeta. I sistemi alimentari contribuiscono a oltre il 30% delle emissioni di gas serra e sono responsabili di quasi un terzo del carico globale di malattie. La transizione dei sistemi alimentari verso sistemi alimentari più sani, più vari e più è quindi essenziale una dieta più a base vegetale.”

La teoria è stata subito adottata da Bergoglio

(ANSA) CITTÀ DEL VATICANO, 10 GEN – Tra i vizi quello della gola è “il più pericoloso”. Lo ha detto il Papa nell’udienza generale. “Se lo leggiamo da un punto di vista sociale, la gola – ha spiegato Papa Francesco – è forse il vizio più pericoloso, che sta uccidendo il pianeta. Perché il peccato di chi cede davanti ad una fetta di torta, tutto sommato non provoca grandi mali, ma la voracità con cui ci siamo scatenati, da qualche secolo a questa parte, verso i beni del pianeta sta compromettendo il futuro di tutti. Ci siamo avventati su tutto, per diventare padroni di ogni cosa, mentre ogni cosa era stata consegnata alla nostra custodia, non al nostro sfruttamento”.

“Ecco dunque il grande peccato, la furia del ventre: abbiamo abiurato il nome di uomini, per assumerne un altro, ‘consumatori’. Non ci siamo nemmeno accorti che qualcuno ha cominciato a chiamarci così”, ha sottolineato il Pontefice. Dovremmo invece essere uomini e donne “capaci di ringraziamento, discreti nell’uso della terra“. “E invece il pericolo è trasformarsi in predatori, e adesso ci stiamo rendendo conto che questa forma di ‘gola’ fa tanto male al mondo”, ha concluso il Papa.