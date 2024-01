Roma, Bergoglio riceve il sindaco Gualtieri

Bergoglio riceve il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri

CITTÀ DEL VATICANO, 04 GEN – In due separate udienze, papa Francesco ha ricevuto stamane in Vaticano il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco Roberto Gualtieri.

“Un incontro di profonda ispirazione con Papa Francesco oggi per la tradizionale udienza di inizio anno. È stato un piacere illustrargli l’avanzamento dei lavori dei tanti progetti che abbiamo messo in campo per il Giubileo, per l’accoglienza e per prenderci cura delle persone più fragili”, ha detto su Facebook il sindaco Gualtieri.

“Ringrazio il Santo Padre – aggiunge – per il suo magistero, per il suo impegno instancabile a favore dei più vulnerabili e per le generose parole di sostegno e incoraggiamento. Roma vuole bene al suo Vescovo, che ne rappresenta al meglio la vocazione alla solidarietà, alla fratellanza, alla pace“. (ANSA) – foto Facebook