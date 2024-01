Udine, omicidio a una festa di dominicani

È morto l’uomo aggredito nella mattina del primo dell’anno al culmine di una lite. Si tratta di un 31enne, cittadino della provincia udinese di origine dominicana, che sarebbe stato ucciso con un taglio alla gola provocato da un coltello o da una bottiglia rotta. L’episodio è accaduto nei pressi dei Laghetti Alcione, in via Dei Prati, dove era stata organizzata una festa.

Aggredito con una bottiglia rotta, è grave

L’uomo, ferito al culmine di un diverbio, era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L’allarme era scattato poco dopo le 8 di questa mattina, quando al Numero unico delle emergenze era arrivata una telefonata di aiuto per una persona ferita. Sul posto le pattuglie dei carabinieri del comando provinciale e quella della polizia. I miliari sono al lavoro per far luce su quanto è accaduto e ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Scattata anche la caccia all’aggressore, che sarebbe in fuga.

Ultimi aggiornamenti

Interrogate in mattinata le persone ancora presenti nel locale alla festa. Si tratterebbe di circa 40 persone, quasi tutti di nazionalità dominicana. Alcuni giovani sarebbero stati portati poi in questura, non si sa se per accertamenti o con altre motivazioni. Dopo gli interrogatori le forze dell’ordine avrebbero individuato il presunto assassino e sarebbero sulle sue tracce. Diversi agenti starebbero passando al setaccio ogni zona solitamente frequentata dal sospettato.

