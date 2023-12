Schlein: “la UE non è un club di tecnocrati”

“E’ fondamentale ragionare insieme sulle prospettive europee, non solo per l’appuntamento elettorale di fondamentale portata in cui sono in gioco due visioni alternative”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando all’assemblea del partito. “Ma anche – ha aggiunto – per la consapevolezza che quello europeo è l’orizzonte ineludibile del nostro impegno.Ha sottolineato la Schlein:

“L’Europa non è qualcosa di remoto, un club di tecnocrati. E’ lo spazio della politica, ci riguarda quotidianamente, incide nelle scelte di lungo respiro come in quelle quotidiane. L’Europa è nostra politica interna, l’unico strumento per affrontare le grandi questioni del nostro tempo. Noi siamo convintamente federalisti”. (askanews)