PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 16 dicembre 2023

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 16 dicembre 2023 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Come ogni sabato, Armando Manocchia ritorna con il suo programma PIAZZA LIBERTA, dove la sostanza è in assoluto preferibile alla forma, come i fatti lo sono rispetto alle parole” e torna, con la forza della ragione, a parlare di libertà.

Lo fa come sempre con i più autorevoli ospiti:

Andrea Morigi – giornalista professionista della redazione esteri del quotidiano Libero.

Alexandre Del Valle – professore di geopolitica all’Ipag business school, saggista, specialista del M.O. e dei rapporti Occidente Russia.

Ani Balian – soprano e rappresentante della Comunità Armenasi cercherà di dare risposte a domande come:

“(…) che razza di libertà è una libertà che impedisce di pensare, parlare, andare controcorrente, ribellarsi, opporsi a chi ci invade o ci imbavaglia?

Che razza di libertà è una libertà che fa vivere i cittadini nel timore d’essere trattati, anzi processati e condannati come delinquenti?

Che razza di libertà è una libertà che, oltre ai ragionamenti, vuole censurare i sentimenti e quindi stabilire chi devi amare, chi devi odiare….(…) Una non-liberta’, ti dico. Una beffa, una farsa.” “La forza della ragione”